تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الناصرية

2020/06/04 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الخميس (04 حزيران 2020)، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المست...





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