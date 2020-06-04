الحظر الصحي يرفع معدلات العنف الأسري في ديالى

2020/06/04 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ديالى

أعلن مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، الخميس (4 حزيران 2020) ارتفاع معدلات العنف الأسري ب...





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