بالوثائق.. هيئة الحشد تعمم ضوابط حاكمة لكافة تشكيلاتها

2020/06/04 | 10:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الحشد الشعبي وثائق لتعميم لها يشمل كافة تشكيلاتها بشأن الضوابط الحاكمة لعملها....

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