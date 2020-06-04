مصرع شخص بحادث سير مروع بشارع بغداد وسط البصرة

2020/06/04 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادلقي شخص مصرعه في حادث سير مروع وقع على شارع بغداد وسط مدينة البصرة بين مركبة نوع (كرسيتا) واخرى باص صغير نوع (ستاركس).وقال مصدر أمني، اليوم الخميس، ان شخصا في المركبة الصالون توفي فور وقوع الحادث بسبب شدة اصابته، فيما لم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث.وبدت اضرار كبيرة في المركبة الصالون بسبب شدة […]

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