المالية النيابية لـ”العهد نيوز”: المساس برواتب موظفي الدولة خط أحمر ولايمكن تمريره داخل البرلمان

2020/06/04 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداداستبعد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، المساس برواتب موظفي الدولة، معتبرا ان المساس برواتب موظفي الدولة خط أحمر لايمكن تمريره داخل مجلس النواب.وقال الصفار في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الخميس، ان كثير من أعضاء اللجنة المالية النيابية رافضين رفضا قاطعا المساس برواتب الموظفين.وأضاف، أن العراق يمتلك موارد مالية يمكن […]

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