2020/06/04 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف المالكي على خط أزمة الرواتب: الكاظمي قدم تطميناً.. ولم نطالب بحقيبة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي على خط أزمة الرواتب: الكاظمي قدم تطميناً.. ولم نطالب بحقيبة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي على خط أزمة الرواتب: الكاظمي قدم تطميناً.. ولم نطالب بحقيبة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).