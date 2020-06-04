توضيح من وزارة التربية بشأن الـ10 درجات الممنوحة إلى المراحل غير المنتهية

2020/06/04 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اوضحت وزارة التربية، الخميس، ان العشر درجات التي منحتها لطلبة المراحل غير المنتهية هي ذاتها المعمول بها سنويا، منوهة بأن اعلانها الآن يأتي للتأكيد فقط.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريحات صحفية، إن “الوزارة منحت طلبة المراحل غير المنتهية الاول والثاني المتوسط، والرابع والخامس الاعدادي، لتضاف الى معدلهم […]

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