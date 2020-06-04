ديالى تفتح ملف “التجريف الزراعي” وتكشف حجم ما فقدته خلال 17 سنة

2020/06/04 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن حجم ما فقدته بعقوبة من اراض وبساتين زراعية على مدار 17 سنة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بعقوبة والنواحي الاربعة المرتبطة بها( كنعان-بهرز-العبارة- بني سعد) فقدت على مدار 17 سنة اكثر من 5 الاف دونم من البساتين والاراضي الزراعية بسبب التجريف […]

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