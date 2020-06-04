الكهرباء: بحثنا مع الوفد الإيراني أربعة ملفات

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء عن الملفات التي بحثتها مع الوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة.

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