لجنة نيابية: الاهتمام بالاتصالات سيدر أموالاً تضاهي الإيرادات النفطية

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الاتصالات النيابية، ضرورة الاهتمام بقطاع الاتصالات لتوفير إيرادات جديدة للبلد، فيما أشارت إلى أن هناك ديوناً وغرامات بذمة شركات الهاتف النقال.

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