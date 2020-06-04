2020/06/04 | 10:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يباشر بعمليات في جبال حمرين ضمن “أبطال العراق نصر السيادة” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يباشر بعمليات في جبال حمرين ضمن “أبطال العراق نصر السيادة”) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يباشر بعمليات في جبال حمرين ضمن “أبطال العراق نصر السيادة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).