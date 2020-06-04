مصدر طبي “للعهد نيوز” : مختار منطقة في ديالى يصاب بكورونا

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر طبي في محافظة ديالى، بان مختار احدى المناطق في المحافظة اصيب فيروس كورونا.وقال المصدر “للعهد نيوز”، ان “مختار منطقة المجمع الصناعي في منطقة الكاطون غربي بعقوبة ، اصيب بالفيروس”.

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