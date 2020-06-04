إضافات تحول الشاي لمشروب مقوي للمناعة.. تعرفوا عليها

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعد شرب الكثير من الشاي مفيدا للصحة، ولكن عن طريق إضافة بعض المكونات الصحية إلى الشاي العادي تجعله لذيذا ومفيدا.وفقا لموقع “ميس كيرا” الطبي، فإن إضافة هذه المكونات الطبيعية إلى الشاي لن تجعله لذيذا فحسب بل ستعزز أيضًا مناعتك وتحسن صحتك.الزنجبيليضاف الزنجبيل إلى الشاي منذ عصور بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.كما أنه مضاد للبكتيريا […]

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