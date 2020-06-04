الكشف عن أسماء الفريق العراقي المفاوض مع أميركا

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، الخميس، عن اسماء الفريق العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي، فيما اكد أن الحوار سيكون عبر دائرة متلفزة مغلقة.وقال الهاشمي في تغريدة له على موقع “تويتر” إن “الفريق المفاوض العراقي مع الجانب الامريكي يوم 10 حزيران، دون درجة الوزير ويتكون من 21 مفاوضا في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية […]

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