الموقف الوبائي في البلاد خطير ومخاوف من الاخفاق في السيطرة على تصاعد الاصابات

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحالات الاخيرة لكورونا لم تظهر عليها الأعراض وانتقلت خلال أيام العيد بغداد- وعد الشمري: أقرت خليتا الأزمة الحكومية والنيابية، أمس الأربعاء، بخطورة الموقف الوبائي في العراق، وحذرتا مع عدم مقدرة المؤسسات الصحية في التعامل مع زيادة الإصابات بمرض كورونا، وأعربتا عن أسفهما كون 50% بالمجتمع لا يعترفون بالجائحة أو يقللون من أهميتها، وأكدتا أن الحالات ...

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