الصحة العالمية تتهم الصين بتأخير الكشف عن المعلومات الخاصة بكورونا والأخيرة ترد: لم نتأخر

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة نفت بكين انها تأخرت في الاعلان عن فايروس كورونا بعد نشر تقرير استند إلى مستندات وتصريحات من قبل مسؤولين في منظمة الصحة العالمية، أظهرت تأخر الصين في الكشف عن معلومات تتعلق بفيروس كورونا بعيد ظهوره وانتشاره.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان خلال مؤتمره الصحافي اليومي امس، إن اتهام بلاده بالتأخر ...

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