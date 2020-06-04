الكاظمي يعتزم اشراك البيشمركة في تامين المناطق المتنازع عليها

2020/06/04 | 10:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي في اطار سعيه لانهاء وتصفير الازمات مع حكومة اقليم كردستان، يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاشراك قوات البيشمركة في عمليات عسكرية مشتركة مع جيش البلاد ضد تنظم داعش بهدف تأمين الاستقرار في المناطق المتنازع عليها.وتأتي عودة قوات البيشمركة الى تلك المناطق ضمن المطالب التي قدمتها حكومة اقليم ...

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