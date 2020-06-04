2020/06/04 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة شرطة نينوى تعقد مؤتمرا امنيا لبحث اجراءات تفعيل الحظر الشامل للحد من تفشي فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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