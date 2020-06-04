نادٍ إيطالي يلجأ إلى المجسمات لتعويض غياب جماهيره

2020/06/04 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلق نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم مبادرة لإعطاء المشجعين فرصة لإبراز وجودهم من خلال وضع صورهم على قصاصات الورق المقوى في مدرجات الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.وتحمل المبادرة، التي يطلق عليها اسم (لن تكون وحيدا أبدًا) فائدتين مختلفتين تنبع من التعاون، فمن ناحية سيسمح للمشجعين بالاستمرار في الحضور عندما تستأنف المباريات خلف أبواب […]

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