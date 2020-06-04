وزير الموارد يكشف عن اجتماع مرتقب مع تركيا لبحث تداعيات سد أليسو

2020/06/04 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، عن اجتماع مرتقب مع الجانب التركي لبحث تداعيات سد أليسو على العراق.وقال الحمداني ، إن “وجود سد أليسو مشكلة كبيرة للعراق، إلا أنه لن يظهر تأثيره المباشر خلال الفترة القليلة المقبلة لكون هناك خزين مائي كاف”.وأضاف، أن “هناك اجتماع مرتقب مع المسؤولين الأتراك لغرض الإتفاق على […]

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