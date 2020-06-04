وزير الطاقة الايراني يعبر عن ارتياحه لنتائج زيارته للعراق

2020/06/04 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، عن ارتياحه لنتائج زيارته الى العراق، لافتا الى التوقيع على اتفاق لتصدير الكهرباء الايراني للعراق لفترة عامين.وقال اردكانيان، في تصريح صحفي إن “جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء الى العراق كانت لفترة عام واحد سابقا، … Readmore

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