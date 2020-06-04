ترامب لوزير دفاعه السابق ماتيس انت كلب مسعور! و يوضح اسباب طرده من منصبه

2020/06/04 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الهجوم اللاذع الذي شنه عليه جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في إدارته، لافتا إلى أسباب “طرده” من منصبه.جاء ذلك في تغريدتين لترامب، قال فيهما: “لعل الأمر المشترك الوحيد بيني وبين أوباما هو أننا … Readmore

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