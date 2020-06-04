2020/06/04 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس (4 حزيران 2020) بمقتل 3 واصابة رابع، من عائلة واحدة، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش شن هجوما على بستان زراعي، قرب قرية الاصلاح في أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)"، لافتا إلى أن الهجوم اسفر عن "مقتل 3 اشخاص واصابة رابع من عائلة واحدة".

واشار الى أن "الاجهزة الامنية شرعت بعملية تمشط واسعة لتعقب الجناة".

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس (4 حزيران 2020)، ضبط سيارة مفخخة شرقي محافظة صلاح الدين، خلال عمليات ابطال العراق الثانية لمطاردة عناصر تنظيم داعش.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من اللوائين 51 و56 في الحش

بغداد اليوم-بغداد

بدأ الحشد الشعبي، الخميس (4 حزيران 2020) بعملية أمنية في جبال حمرين.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قاطع عمليات ديالى للحشد باشر بعملية في جبال حمرين ضمن أبطال العراق نصر السيادة".

وكانت خلية الاعلام ال

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، نتائج عمليات "ابطال العراق – نصر السيادة"، بصفحتها الثانية.





وقالت الخلية في بيان إنه "بعد أن حققت الصفحة الأولى من عمليات ابطال العراق / نصر السيادة، والتي كان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل 3 مدنيين وإصابة رابع من عائلة واحدة بهجوم لداعش شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل 3 مدنيين وإصابة رابع من عائلة واحدة بهجوم لداعش شمال شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).