وزير النقل يلغي مكاتب إصدار تصريح دخول مطار بغداد الدولي في وزارته ويحصرها بسلطة الطيران

2020/06/04 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الخميس (04 حزيران 2020)، بإلغاء مكاتب إصدار هويات تصريح دخول مطار بغداد الدولي الكائنين في مقر الوزارة ومكتب الخطوط الجوية العراقية لتكون سلطة الطيران المدني مسؤولة عن إصدار الهويات حصرًا.





وقال الشبلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تماشيا مع قانون منظمة الطيران الدولي إيكاو ( ICAO ) ان خدمة إصدار هويات تصريح الدخول للمطارات الدولية ضمن اختصاص سلطة الطيران المدني وسياق عملهم".

وأضاف، ان "مهام السلطة تعمل على الجوانب التنظيمية من حيث إصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات".

وشدد الوزير على "إلغاء وغلق مكاتب إصدار الهويات الخاصة بتصريح دخول مطار بغداد الدولي في مقر وزارة النقل ومقر الخطوط الجوية العراقية اعتبارًا من هذا اليوم".

بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس (04 حزيران 2020)، حالة الطقس في مختلف مناطق البلاد، بينما درجة الحرارة ستصل اليوم إلى 47 درجة مئوية في محافظة البصرة، و38 في بغداد.

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الخميس (04 حزيران 2020)، بأن متظاهري المحافظة أجبروا مدير بلدية الناصرية على تقديم استقالته، بنفس الطريقة التي أجبروا بها مدير صحة المحافظة على تقديم استقالته أمس الأربعاء.

وقال المصدر في حديث

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