السياسي الأصيل والرؤية الفجائعية في رواية أمجد توفيق(الظلال الطويلة)

2020/06/04 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رنا صباح خليل يفتتح الروائي (أمجد توفيق) روايته الظلال الطويلة بلوحة فنية مخصصة للبوح والافصاح عما يختلج الذهن من ثوابت ربما تأخذنا في بدايتها الى عوالم المدرسة التعبيرية، الا إنها سرعان ما تأخذ شكلا سورياليا لتداعيات مفاهيم الارتباط بالارض والوطن الأم …تموت الأشجار اذا نقلت من ارض لأرض..وتموت الطيور إذا غادرت بيئتها ..وتموت […]

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