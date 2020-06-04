نوري المالكي يرمي طوق النجاة للحلبوسي نكاية بمقتدى الصدر

2020/06/04 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي بعد أن فشلت كلّ محاولات التأثير على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودفعه للتراجع عن عزمه بإقالة رأس هرم الفساد في العراق من منصبه , وبعد أن ضاق...أكمل القراءة ←

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