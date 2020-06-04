السلطة السياسية من مفهوم الدولة الى المصالح الحزبية والفئوية الضيقة!

2020/06/04 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عصام الياسري تحت عنوان “اليوم العالمي للأكذوبة السياسية” نادت آنذاك، لتنبيه الرأي العام مؤسسة بيتر فايس Peter Weiss Stiftung للفنون والسياسة في برلين، إحياء الذكرى الثالثة لغزو العراق في 20...أكمل القراءة ←

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