هجوم لداعش في ديالى يودي بحياة ٣ أشخاص ويصيب رابعاً

2020/06/04 | 11:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ديالى، اليوم الخميس، بمقتل ٣ أشخاص وإصابة رابع بجروح خطرة بهجوم شنه عناصر من داعش شمالي ناحية جلولاء ٧٠ كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن عناصر داعش هاجمت مزارعا مع أبنائه في أحد بساتين قرية الإصلاح ١٥ كم شمال جلولاء ما أسفر عن مقتل ٣ من أولاده وإصابته بجروح خطيرة جدا.

واضاف أن قوات الأمن شنت حملة تمشيط بحثا عن المهاجمين فيما نقلت الجثث للطب العدلي.

وتعد مناطق شمالي جلولاء معاقل لعناصر داعش تتمركز في البساتين وتشن هجمات مستمرة استهدفت عشرات المزارعين

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