البرازيل “تفجع” برقم قياسي في وفيات كورونا

2020/06/04 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، امس الأربعاء، أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، و28 ألفا و633 إصابة جديدة.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32.548 والإصابات المؤكدة إلى 584.016.ومساء […]

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