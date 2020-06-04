بالصور.. وقفات إحتجاجية في قطاعات ومراكز صحية تنديدا على الإعتداء الذي طال دائرة ذي قار

2020/06/04 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارنظمت المراكز والقطاعات الصحية في محافظة ذي قار، وقفات احتجاجية واستنكارية، بسبب الاعتداء الذي طال دائرة صحة ذي قار يوم أمس الاربعاء.وقال، مراسل “العهد نيوز” في المحافظة، بأن “الوقفة تضمنت مطالبة الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للمؤسات الصحية ومحاسبة المعتدين على الدائرة وفق القانون”.وكان العشرات من المتظاهرين، قد أقتحموا يوم أمس، […]

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