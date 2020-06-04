الصين: حارس مدرسة يهاجم التلاميذ بسكين

2020/06/04 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت سلطات مدينة وتشو في جنوب الصين، اليوم الخميس، بأن حارس مدرسة عمره 50 عاما، هاجم بسكين مجموعة من التلاميذ في ضاحية وانغ فو.ووفقا للمعطيات، وقع الحادث بالقرب من المدرسة في حوالي الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي وأشارت السلطات، إلى أن بين المصابين، العديد من الأطفال ومدير المدرسة.ونوهت بأن الشرطة […]

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