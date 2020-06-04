2020/06/04 | 11:52 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعتقال عنصرين مطلوبين بتهمة 4 إرهاب في الفلوجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 11:52.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعتقال عنصرين مطلوبين بتهمة 4 إرهاب في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعتقال عنصرين مطلوبين بتهمة 4 إرهاب في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعتقال عنصرين مطلوبين بتهمة 4 إرهاب في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).