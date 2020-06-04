تشريح جثة فلويد يكشف اصابته بفيروس كورونا

2020/06/04 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تشريح جثة الأمريكي جورج فلويد، الضحية الأسمر الذي مات مختنقا بجريرة الشرطة أنه كان مصابا بالفيروس كورونا، لكنه توفي بسبب القسوة المفرطة من قبل الشرطة.ويؤكد تقرير صادر عن طبيب شرعي في مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن “وفاة فلويد لم تكن ناجمة عن العدوى، بل بسبب مشاكل في القلب، إذ لم يستطع قلبه التحمل

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