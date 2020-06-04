اللواء الأول بالحشد يطهر اكثر من 50 كم في ديالى

2020/06/04 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهر اللواء الأول بالحشد، الخميس، اكثر من 50 كم في مناطق “جبال قرة تبه” في قضاء كفري في ديالى ضمن عمليات “أبطال العراق نصر_السيادة لتعزيز الأمن والاستقرار للقرى والمنشآت وتأمين الاراضي الزراعية وتدمير مخابئ داعش وملاحقة فلولها.وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، باليوم الثالث من عمليات “أبطال العراق نصر السيادة” لملاحقة فلول داعش

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