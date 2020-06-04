الوطنية يؤكد ضرورة العلاقة مع التحالف الدولي والولايات المتحدة..بشروط

2020/06/04 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ضرورة أن تكون للعراق علاقات جيدة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حالة تعرض البلاد للخطر.وقال الائتلاف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الخميس،تجري احاديث تارة بالعلن وتارة أخرى بالهمس عن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ولكن لم تتقدم الجهات القيادية المعنية بوجهات […]

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