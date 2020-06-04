شاهد: فيديو من النجف ولحظات تغسيل المتوفين بكورونا.. رسالة لـ”المشككين بالوباء”!

2020/06/04 | 11:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشرت قوات الامام علي التابعة لهيئة الحشد الشعبي، والمتكفلة بتغسيل ودفن المتوفين بفيروس كورونا في محافظة النجف، مقطع فيديو للحظات تغسيل متوفٍ بالفيروس، كرسالة للمشككين بالوباء.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، الفريق الخاص بدفن المتوفين بكورونا وهم يرتدون التجهيزات الوقائية الكاملة، ويقومون بتغسيل أحد المتوفين بفيروس كورونا، استعدادًا لدفنه حسب الضوابط […]

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