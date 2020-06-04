وزير النقل يلغي مكاتب إصدار تصريح دخول مطار بغداد الدولي بالوزارة

2020/06/04 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن الغاء مكاتب إصدار تصريح دخول مطار بغداد الدولي بالوزارة، فيما اشارت الى انه تم حصرها بسلطة الطيران المدني.وقال وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي في بيان تلقته وكالة صدى , انه “تم إلغاء مكاتب إصدار هويات تصريح دخول مطار بغداد الدولي الكائنين في مقر الوزارة ومكتب الخطوط الجوية

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