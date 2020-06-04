اسعار الدولار تسجل استقرارا في الاسواق المحلية

2020/06/04 | 11:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الخميس، استقراراً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1245 ديناراً، أي 124 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1235 ديناراً، أي 123 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والنفط الخام والذهب حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112,04 دولارالأسترليني السعر العالمي: 100 باوند = 125,18 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 676,50 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1701,45دولارسعر برميل نفط الخام برنـت = 39,12 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 36,46 دولار.

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