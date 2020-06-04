2020/06/04 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزام الأنصاري (( فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119)) سورة الاعراف ١- لقد تمادى سفهاء القوم في الاستخفاف بقدرة العراقيين عن ازاله الانحراف وقلع جذور...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باطل المهزله) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باطل المهزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).