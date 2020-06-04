2020/06/04 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..الوقاية دائماً خير من العلاج، جملة تنتشر بين الأشخاص دائماً، وفي ظل جائحة كوروناالتي تصيب العالم منذ بداية العام، يتجه الجميع للوقاية من عدوى الفيروس، وذلك وفقاً لنصائح منظمة الصحة العالمية التي تحث على غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مستمر.كانت توصيات الصحة العالمية، مصدر إلهام لأحد سائقي التوكتوك في الهند، وخاصة في ولاية كيرالا، وذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائق توك توك يقدم خطة للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائق توك توك يقدم خطة للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).