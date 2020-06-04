وزير النقل يعلن الغاء مكاتب إصدار تصريحات دخول مطار بغداد الدولي في الوزارة

2020/06/04 | 12:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن الغاء مكاتب إصدار تصريح دخول مطار بغداد الدولي بالوزارة، فيما اشارت الى انه تم حصرها بسلطة الطيران المدني.وقال وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي انه “تم إلغاء مكاتب إصدار هويات تصريح دخول مطار … Readmore

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