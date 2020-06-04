مدير الصحة العامة يحذر من انهيار النظام الصحي

2020/06/04 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير من انهيار النظام الصحي، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوورنا، فيما أشار إلى أن الفرق الوزارية لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية.

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