طلاب يحتفلون بتخرجهم وسط الماء بسبب كورونا !

2020/06/04 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أجبرت جائحة كورونا، الجميع حول العالم على تطبيق التباعد الإجتماعي كنوع من الوقاية من العدوى الفيروسية، وأن نقوم ببعض الأمور الغريبةوالتي لم تحدث قبل ذلك، وفي ظل هذا هناك الكثير من اللحظات التي لا يمكن أن تمر دون الاحتفال بها وتدوين العديد من الصوربها.من ضمن هذه اللحظات لحظة التخرج بعد إتمام المرحلة التعليمية، والتي […]

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