التربية تعلن إكمال إجراءات صرف رواتب ملاكات التعليم المهني ومعاهد السياحة

2020/06/04 | 12:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، إكمال جميع اجراءات صرف رواتب ملاكات التعليم المهني ومعاهد السياحة التابعة لها.وقال مدير عام التعليم المهني محمود المالكي في بيان، إن "الوزارة اكملت جميع اجراءات صرف رواتب ملاكات التعليم المهني ومعاهد السياحة التابعة لها".وأضاف المالكي، أن "الاجراء يأتي بهدف الاسراع بتوفير التمويل من وزارة المالية، مرجعا التأخير بصرف رواتب شهر ايار، الى الظروف التي تمر بها البلاد والتي اثرت في جميع دوائر الحكومية".وأشار إلى، أن "ملاكات مدارس التعليم المهني بجانب الكرخ، استغلت مدة الحجر الصحي لإعادة صيانة وترميم مدارسها وتهيئتها للعام الدراسي المقبل، للارتقاء بواقع التعليم المهني".

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