الحشد يشتبك مع داعش في عمق “حمرين ديالى” ويحاصر بعض عناصره

2020/06/04 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، بان الحشد اشتبك مع تنظيم داعش الارهابي في عمق حمرين شمال شرق ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز لواء 23 بالحشد الشعبي اشتبكت مع تنظيم داعش الارهابي اثناء عمليات التمشيط الواسعة في عمق تلال حمرين(89كم شمال شرق بعقوبة) لافتا الى ان الوضع تحت […]

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