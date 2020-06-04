الصين تسمح بزيادة عدد شركات الطيران الأجنبية المسموح لها بدخول البلاد

2020/06/04 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..من المقرر أن تسمح الصين اعتبارا من 8 حزيران، لشركات الطيران الأجنبية التي أوقفت رحلاتها بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، بتنفيذ رحلة دولية واحدة في الأسبوع إلى مطار واحد.وقالت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم، إنه “اعتبارا من 8 حزيران، يمكن لجميع شركات الطيران الأجنبية (التي لم يكن يسمح لها سابقا، […]

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