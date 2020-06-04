الحشد الشعبي يحاصر عناصر من داعش خلال عمليات حمرين

2020/06/04 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

حاصرت قوات الحشد الشعبي، الخميس (04 حزيران 2020)، عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، خلال عمليات في تلال حمرين.

وذكر اللواء 23 بالحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحشد الشعبي في ديالى حاصر عددا من الدواعش، بعد الاشتباك معهم في العمليات العسكرية التي انطلقت صباح اليوم في تلال حمرين 80 كم، شمال شرق بعقوبة".

بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس (4 حزيران 2020) بمقتل 3 واصابة رابع، من عائلة واحدة، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش، شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش شن هجوما على بستان زر

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس (4 حزيران 2020)، ضبط سيارة مفخخة شرقي محافظة صلاح الدين، خلال عمليات ابطال العراق الثانية لمطاردة عناصر تنظيم داعش.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوة من اللوائين 51 و56 في الحش

بغداد اليوم-بغداد

بدأ الحشد الشعبي، الخميس (4 حزيران 2020) بعملية أمنية في جبال حمرين.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قاطع عمليات ديالى للحشد باشر بعملية في جبال حمرين ضمن أبطال العراق نصر السيادة".

وكانت خلية الاعلام ال

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