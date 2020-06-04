ائتلاف علاوي يعتبر الاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن ’’ضرورة لا بد منها’’ ويقدم ملاحظاته حول المفاوضات

2020/06/04 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعتبر ائتلاف "الوطنية" الذي يتزعمه إياد علاوي، الخميس (04 حزيران 2020)، الاتفاقية الاسترا...





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