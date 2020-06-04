وزارة الصحة تقاضي المجموعة التي أجبرت مدير صحة ذي قار على الاستقالة

2020/06/04 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الصحة، رفع دعوى قضائية ضد المجموعة التي أجبرت مدير صحة ذي قار على الاستقالة.

وأكدت الوزارة في بيان، إنها قررت رفع الدعوى بحق المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار وقائد جيشها الأبيض على حد تعبير البيان، متمثلة بمديرها العام والتجاوز عليه لفظياً وبأساليب أخرى، مستنكرة الاعتداء، ومؤكدة حرصها على أمن وسلامة المنتسبين وحفظ كرامتهم.

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