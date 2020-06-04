السيد الصدر: حادث الناصرية لا يمثل الإصلاح وعلى الجهات المعنية الأخذ بزمام الأمور

2020/06/04 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، على حادث اقتحام مجموعة من الاشخاص دائرة صحة محافظة ذي قار، وقيامهم بإجبار مدير الدائرة على الاستقالة.

وأكد السيد الصدر في تغريدة على تويتر، ان ثورة الاصلاح لابد ان تبقى ناصعة بيضاء، مضيفا ان ما حدث في الناصرية ضد الكوادر الصحية واجبارها على الاستقالة بتلك الصورة النزقة على حد وصفه، لا يمثل الاصلاح في شي.

وأعلن السيد الصد البراء ممن تورطوا بالحادث، داعيا الجهات المعنية الاخذ بزمام الامور والا فان العراق إلى الهاوية حسب تعبيره.

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